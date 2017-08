Die ADAC TCR Germany ist auch in ihrer zweiten Saison als Rahmenserie des ADAC GT Masters vertreten. In der Tourenwagenserie gehen wieder die rund 330 PS starken Rennversionen von Honda Civic, Seat Leon, Opel Astra und Volkswagen Golf an den Start. Dazu sorgen der Audi RS 3 und der Kia Cee'd TCR ab sofort für eine noch größere Markenvielfalt. Die ADAC TCR Germany schließt die Lücke zwischen Formelsport und Rallye und umfasst in dieser Saison sieben Wochenenden mit 14 Rennen, die am Samstag und Sonntag ausgetragen werden. Nach dem Auslandsrennen in Spielberg steht diesmal der Nürburgring auf dem Programm.