Der Versuch, den geistig zurückgebliebenen Jakob in seine Klasse zu integrieren, übersteigt wieder einmal Stefans pädagogische Fähigkeiten. Der Junge sorgt bereits am ersten Tag für einen Eklat, so dass Karin zusammen mit Jakobs Bruder Philipp an einem anderen Lösungsansatz arbeitet. Auch privat kommt es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Lehrerpaar, denn Stefan versteht sich plötzlich erstaunlich gut mit seiner Schwiegermutter...