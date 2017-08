Wenn US-Bürger im Ausland unverschuldet in schwere Verbrechen verwickelt worden sind, kommt das Expertenteam um Chefermittler Jack Garrett ins Spiel. Die erfahrenen Fallanalytiker machen sich vor Ort ein Bild von der Lage und gehen oftmals ein großes Risiko ein, um den betroffenen Landsleuten zur Seite zu stehen. Diesmal ermittelt das Team in Mexiko, um den bestialischen Mord an einem Amerikaner aufzuklären. Offenbar geht die Tat auf das Konto eines Drogenkartells.