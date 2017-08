Meike Unger (Alwara Höfels) kehrt mit Sohn Paul an den Bodensee zurück: Ihr Vater (Rüdiger Vogler) hatte einen Herzinfarkt. Das Verhältnis ist nicht das beste, der Alte gibt Meike die Schuld am Tod ihres Bruders. Sie trifft auch auf Jugendliebe Markus (Golo Euler). Was er nicht ahnt: Er ist Pauls Vater. Verlässt Meike Freund Sascha (Max von Thun) für Markus?