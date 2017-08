Marge steht vor den anderen Eltern da wie ein Idiot, als sie zugeben muss, dass sie keine E-Mail-Adresse besitzt, weil sie sich mit Computern nicht auskennt. In Marge erwacht nach dieser Blamage der Ehrgeiz, das WWW zu erobern. Von nun an ist sie gar nicht mehr vom Bildschirm wegzubekommen. Als sie sich in ein Online-Rollenspiel einloggt kommt sie mit der realen Welt nicht mehr zurecht. Lisa wird unterdessen zur leidenschaftlichen Fußballspielerin. Homer gibt den Schiedsrichter...