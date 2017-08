Es ist Sommer im Blühenden Barock in Ludwigsburg, die Natur zeigt sich von ihrer strahlenden Seite, Pflanzen- und Kräuterdüfte verführen die Sinne. Lavendel ist dekorativ und vielseitig verwendbar, längst blüht er nicht mehr nur in Blau, sondern auch in Weiß oder Rosa. Gartenexperte Volker Kugel gibt Tipps zu Rückschnitt und Pflege. Außerdem pflanzt er Perückensträucher. Kräuterexpertin Christel Ströbel nimmt die Zuschauer mit in die Welt der essbaren Blüten. "Grünzeug" berichtet zudem von der Gartenschau in Bad Herrenalb und ist in einem privaten Kräuterparadies zu Gast.