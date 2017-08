Nathalie Legrand, 29 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, wird tot in einem See in einem Fischernetz gefunden. Die Autopsie ergibt, dass sie erstickt wurde, bevor sie ins Wasser geworfen wurde. Candice und ihr Team finden heraus, dass die Tote seit zwei Jahren allein mit ihren Kindern in Sète gelebt hatte. Am Tag ihres Todes war sie im Begriff, die Stadt zusammen mit ihren Kindern fluchtartig zu verlassen. Candice findet heraus, dass der Vater die Familie angeblich verlassen hat und jetzt in Sète aufgetaucht ist. Wollte Nathalie vor ihm flüchten? Und warum befindet er sich im Hungerstreik? Und auch personell gibt es Veränderungen. Als Ersatz für Jean-Baptiste ist Albert Maruval neu in Candice Renoirs Team. Weil er kurz vor der Rente steht, macht er Dienst nach Vorschrift, was bei den Kollegen nicht besonders gut ankommt.