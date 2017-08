In einer anonymen Ostberliner Plattenbausiedlung wird eine Frauenleiche gefunden, die schon seit Wochen in ihrer puppenstubenhaft ausstaffierten Wohnung liegt. Die alleinlebende Heidi Kuttner wurde erschlagen. Ein Motiv ist zunächst nicht erkennbar. "Das starke Team" startet die Ermittlungen in dem Riesenmietshaus, das ein wahres Nest für schräge Vögel zu sein scheint. Kaum weist die erste Spur auf einen Tierschützer und Cannabiszüchter hin, mit dem Heidi Kuttner Streit wegen Geruchsbelästigung hatte, wird prompt ein anderer Nachbar, Georg Nader, erstochen aufgefunden. Während Reddemann einen Serienkiller befürchtet, verblüfft Ben Kolberg seine Kollegen als plötzlicher Fall-Analytiker und bringt Otto und Verena damit auf die richtige Spur. Denn der arbeitslose Georg Nader wies alle Merkmale einer sozialen Psychose auf. Über die getrennt lebende Frau erhofft sich das Team weitere Hinweise - im besten Fall auf beide Morde. Ist doch deren neuer Lebensgefährte ein aufgebrachter Mann der Tat, der nie verstanden hat, warum sie ihren Mann weiterhin mit Geld unterstützt hat.