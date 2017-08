Ein grausiger Fund: Ein Mann ist in einem See ertrunken. Beide Füße sind in Eimern einbetoniert. Bei dem Toten handelt es sich um den Fischer Ronny Roth, der einsam in einer Hütte an der Ostsee gelebt hat. Dort stoßen die Ermittler auf einen geheimnisvollen Brief und Fotos aus Jugendzeiten. Die Ermittler setzen ein Puzzle zusammen, das zu einem ehemaligen Kinderheim führt.