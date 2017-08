Babyleiche an Bundesstraße: Straßenarbeiter machen eine grausige Entdeckung. Sie finden ein ermordetes Baby, eingewickelt in ein fast 100 Jahre altes Handtuch. Wer war die Besitzerin? / Mord an der Weser: Ein Toter wird am Weser-Ufer gefunden. Das Motiv für die Tat ist rätselhaft. War der leidenschaftliche Angler einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort? / Herzstillstand nach Raub: Drei maskierte Männer überfallen ein Ehepaar brutal in dessen Haus. Nach der Tat erleidet die Frau einen Herzstillstand. Im Krankenhaus beginnt ein Kampf um Leben und Tod. / Grauenvolle Erkenntnis: Ein junger Familienvater verstrickt sich in dubiose Machenschaften - dann verschwindet er. Jahre später bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen: Er wurde ermordet. / Der XY-Preis 2017: Der stark alkoholisierte Mann attackiert plötzlich an einer Ampel ein älteres Pärchen, das in einem Cabrio sitzt. Zwei junge Männer schreiten ein und verhindern Schlimmeres. - Banküberfälle mit Riesenbeute