In dem neuen Quizformat im NDR Fernsehen präsentiert Jörg Pilawa die größten, die schnellsten, die erstaunlichsten Tiere der Welt. Wer weiß, dass der Wanderfalke der weltweit schnellste Vogel im Sturzflug oder die Schweinsnasenfledermaus das kleinste Landtier ist, hat bei diesem Spiel einen klaren Vorteil. Alles dreht sich um die verblüffendsten Rekorde aus dem Tierreich und die atemberaubendsten Leistungen von Vierbeinern aus nah und fern. Dazu gibt es packende Informationen vom Tierexperten, dem Osnabrücker Zoodirektor Prof. Dr. Michael Böer. In mehreren Spielrunden geht es um rekordverdächtige Fragen und spektakuläre Bilder aus dem Tierreich. Los geht es mit einer Runde, in der Kinder die Kandidaten sind. Anschließend müssen vier prominente Erwachsene ihr Wissen über die Tierwelt unter Beweis stellen. Viele exotische Tiere statten Jörg Pilawa live im Studio einen Besuch ab. Außerdem mit dabei: Hund Mumford, der "tierische Assistent" von Jörg Pilawa.