Der ewige Junggeselle Mr. Hoppy ist in stiller Leidenschaft für seine Nachbarin Miss Silver entbrannt. Leider beschränkt sich ihr Kontakt auf das tägliche "Guten Tag" im Fahrstuhl. Als Miss Silver ihm eines Tages besorgt erzählt, ihre Schildkröte Alfie würde nicht mehr wachsen, gibt Mr. Hoppy ihr ein unglaubliches Versprechen: In einem Monat wird Alfie doppelt so groß sein! Doch dazu braucht der versponnene Tüftler einen Zauberspruch, viel Geschick - und mindestens zwei Dutzend Schildkröten. Mr. Hoppy wohnt ganz alleine in seinem geräumigen Londoner Apartment. Der einsame Single-Mann hat zwei Leidenschaften: Eine gilt seinen Pflanzen, die andere seiner lebenslustigen Nachbarin Miss Silver. Leider ist Mr. Hoppy zu schüchtern, um der pensionierten Hebamme seine Gefühle zu gestehen. Wochen und Monate vergehen, ehe er sich ein Herz fasst und vom Balkon herab nach dem Befinden ihrer kleinen Schildkröte Alfie fragt. Dem Haustier gehe es gut. Doch Miss Silver sorgt sich, dass Alfie trotz gewissenhafter Fütterung nicht zunimmt. Spontan ersinnt Mr. Hoppy einen ausgeklügelten Plan: Mit einer beduinischen Beschwörungsformel, die man dem Tier regelmäßig ins Ohr säuseln müsse, würde Alfie rasch auf die doppelte Größe anwachsen. Ungläubig vollführt Miss Silver das Ritual und stellt schon nach wenigen Tagen erfreut fest, dass die Schildkröte tatsächlich wächst - nach einem Monat passt sie sogar nicht mehr durch die Tür ihres Schildkrötenhauses. Miss Silver ist glücklich. Als Mr. Hoppy ihr endlich einen Antrag macht, geschieht jedoch das Unerwartete. Dustin Hoffman feiert am 08.08.2017 seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigt das BR Fernsehen die romantische Komödie "Mr. Hoppys Geheimnis". Der amerikanische Schauspieler und zweifache Oscarpreisträger ("Kramer gegen Kramer, "Rain Man") Dustin Hoffman gehört zu den einflussreichsten und bekanntesten Vertretern seiner Zunft. In dieser doppelbödigen Komödie betreibt Dustin Hoffman als schrulliger Heimwerker einen unvorstellbaren Aufwand, um das Herz seiner großen Liebe zu erobern. An seiner Seite glänzt Judi Dench als quirlige Schildkrötenmutter. Die irische Filmemacherin Dearbhla Walsh inszenierte die berührende Geschichte nach dem Roman "Esio Trot" von Roald Dahl, dem Meister der skurrilen Charaktere.