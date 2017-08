Claire, Bernhard und die Tochter Sophie haben sich für ihr neues Leben fest vorgenommen, die Füße hochzulegen. Wirklich kürzertreten wollen die Workaholics aber nicht, und so gibt es glücklicherweise doch noch etwas zu tun: Claire liebäugelt mit einem Posten in der Politik und in Bernhards Flugzeug-Firma gibt es ein Problem, das nur mit Hilfe von der Ingenieurin Sophie bewältigt werden kann.