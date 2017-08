Jane, Maura und ihre Kollegen ermitteln in einem neuen Fall. Es handelt sich um den Mord an einer Frau, die während einer Laufrunde getötet wurde. Sie hatte offenbar ihr Baby in einem Kinderwagen bei sich - allerdings ist das Kleine verschwunden. Der Fall macht Jane schwer zu schaffen, weil sie selbst ein Kind erwartet. Vor allem ihrer Mutter will sie noch nichts davon sagen, was allerdings schwierig ist, da Jane zunehmend schnell schlecht wird...