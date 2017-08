Mord mit Aussicht Heute | ONE | 16:30 - 17:20 Uhr | Krimiserie Infos

Ganz Hengasch ist in heller Aufregung, weil im Moor eine mumifizierte Frauenleiche gefunden wurde. Sophie wittert bereits einen Mordfall, als sie erfährt, dass eine gewisse Dagmar Brandt vor 20 Jahren spurlos verschwunden ist. Dietmar hingegen will gar nicht mehr nach Hause, weil sich Ehefrau Muschi ständig mit seiner Mutter streitet, und Bärbel ist nach einem One-Night-Stand mit Timo schwanger. Untertitel: Moorleiche Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, D 2014 Regie: Kaspar Heidelbach Folge: 6 FSK: 12 Schauspieler: Sophie Haas Caroline Peters Bärbel Schmied Meike Droste Dietmar Schäffer Bjarne Mädel Heike Schäffer Petra Kleinert Irmtraud Schäffer Carmen-Maja Antoni Dr. Kauth Arnd Klawitter