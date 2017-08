Besser als Du Morgen | ONE | 06:55 - 08:25 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Der Familienvater Matthias hat schon bessere Zeiten gesehen: Seine Ehe steckt in einer Sackgasse und die Kinder sind von ihrem Vater nur noch genervt. Dann aber tritt überraschend Matthias' unbekannter Zwillingsbruder in sein Leben: Der lässige Schauspieler Tom sieht ihm zwar täuschend ähnlich, ist ansonsten aber sein genaues Gegenteil. Zunächst widerwillig lässt Jakob sich auf einen Rollentausch ein: Tom soll seinen Job als Logopäde übernehmen, damit Jakob Zeit hat, seine Ehe zu kitten. Doch es kommt anders als geplant - und plötzlich findet Tom sich in der ungewohnten Rolle des Familienvaters wieder, während Jakob die Schauspielkarriere seines Bruders retten muss. Die Familienkomödie sprüht vor Wortwitz und charmanter Situationskomik. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2015 Regie: Isabel Kleefeld FSK: 6 Schauspieler: Matthias Pretschke / Tom Senger Christoph Maria Herbst Petra Pretschke Ulrike C. Tscharre Pola Sophie von Kessel Fee Pretschke Lotte Becker Jonas Pretschke Max Valentin Wilczek Frau Miebach Bettina Stucky Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets