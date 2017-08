Silvana (21) und Dominik (23) haben bereits zwei Kinder. Mit 17 brachte sie ihre erste Tochter zur Welt, kurze Zeit später folgte Töchterchen Gina. Nun ist die junge Mutter erneut schwanger und die Geburt steht kurz bevor. Dominiks Mutter Sandra ist diesmal besonders aufgeregt, denn sie darf ihre Schwiegertochter in den OP begleiten, da ein Kaiserschnitt geplant ist. Während des Eingriffs möchte Silvana sich direkt sterilisieren lassen, denn drei Kinder in vier Jahren sind für sie und ihren Mann mehr als genug. Ob die Ärzte ihrem Wunsch zustimmen? Natalie ist 15 Jahre alt, als sie schwanger wird. Das Mädchen lebt noch bei ihren Eltern und macht gerade seinen Hauptschulabschluss. Ein Baby war so früh nicht geplant, aber Natalie und ihr 18-jähriger Freund Nico wollen es gemeinsam schaffen. Als die kleine Mila das Licht der Welt erblickt, lebt die junge Familie erst einmal bei Natalies Eltern. Doch Nico möchte seiner Familie eine Zukunft bieten und macht sich auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz.