Die Nanny Morgen | ORF 1 | 13:25 - 13:50 Uhr | Comedyserie Infos

Fran Fine arbeitet als Kindermädchen im Haushalt des verwitweten Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield. Seitdem hat sich bei den Sheffields einiges verändert, denn Fran wirbelt mit ihrer lebhaften und schrillen Art alles gründlich durcheinander. Mit dem Butler Niles versteht sich Fran ausgezeichnet, die Kinder mögen sie - und sie verliebt sich in ihren Arbeitgeber und will ihn unbedingt heiraten. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Vom Kindermädchen zum Snob Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1993 Regie: Lee Shallat Chemel Folge: 3 Schauspieler: Fran Fine Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Niles Daniel Davis C.C. Babcock Lauren Lane Margaret "Maggie" Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury