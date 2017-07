Die Nanny Heute | ORF 1 | 13:20 - 13:45 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Fran erfährt von Niles, dass sie von Maxwell einen Weihnachts-Bonus bekommen soll. Sie eilt sofort los, um teure Geschenke für die Familie Sheffield zu kaufen. Als Maxwell der Nanny eine Vase schenkt, erlebt Fran eine schöne Bescherung. Völlig überschuldet sieht sie keinen anderen Ausweg, als die Vase im Pfandhaus zu versetzen. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Eine schöne Bescherung Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1993 Regie: Lee Shallat Chemel, Peter Marc Jacobson Folge: 8 Schauspieler: Francine "Fran" Joy Fine Fran Drescher Maxwell "Max" Beverly Sheffield Charles Shaughnessy Niles Daniel Davis Chastity Claire "C. C." Babcock Lauren Lane Maggie Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury