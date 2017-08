Sechs moderne Landfrauen, ein Oldtimerbus und leckere Menüs mit regionalen Zutaten - das ist das Erfolgsrezept der SWR Kochdoku "Lecker aufs Land" . Auch in diesem Sommer geht die Reise wieder durch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Im Wechsel bewirtet jeweils eine Gastgeberin die anderen Landfrauen mit einem leckeren Drei-Gänge-Menü aus hofeigenen und regionalen Zutaten und wird dabei bewertet. Am Ende steht die Frage: Wer hat das beste Landmenü gekocht? In diesem Jahr führt die SWR Reihe in das Heilbronner Land (9. August), in den Westerwald (16. August), nach Rheinhessen (23. August), in den Hochschwarzwald (30. August), in die Eifel (6. September) und in den Hegau (13. September) - jeweils um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Für die erste Station der "Lecker aufs Land"-Tour geht es in das Heilbronner Land. Dort erwartet Anja Kurz die anderen Landfrauen, um sie von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Mit ihrem Mann Oliver lebt sie auf dem Familienweingut, das ihr Schwiegervater gegründet hat. Während Oliver als Winzer die Weine ausbaut, organisiert Anja alles Andere. Die gesellige Mutter von zwei Kindern ist hier am richtigen Platz. Für die Gäste wird sie ein Menü mit mediterraner Note zubereiten. Das Omelett mit grünem Spargel zur Vorspeise ziert dabei eine Parmesankruste. Die sympathische Sommerreihe im SWR Fernsehen "Lecker aufs Land" ist eine der beliebtesten Doku-Reihen im SWR Fernsehen. Seit 2011 wird jährlich eine neue Staffel im Sommerprogramm ausgestrahlt. Produziert wird "Lecker aufs Land" von Moviepool und megaherz im Auftrag des SWR. Die Redaktion liegt bei Katrin Grünewald und Stefanie von Ehrenstein.