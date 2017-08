Als Yannik Rösner und Karsten Kleinert morgens die Firma Stuckenthaler betreten, machen sie eine grausame Entdeckung: Ihr Chef, Stefan Stuckenthaler, ist tot. Stuckenthaler, der eine Holzfirma zur Herstellung von Klanghölzern leitete, wurde erschlagen. Während die Cops im Umfeld des Opfers recherchieren, machen sie eine höchst interessante Entdeckung: Herr Stuckenthaler führte ein Doppelleben mit zwei Frauen. Die Ehefrau, Theresa Stuckenthaler, ist in Rosenheim ansässig und die Geliebte, Michaela Hellwig, in Kufstein. Hat eine der Damen nun kurzen Prozess gemacht und Stuckenthaler erschlagen? Gleichzeitig gerät sein Mitarbeiter, Karsten Kleinert, in den Fokus der Ermittlungen, hatte er doch ein Verhältnis mit Frau Stuckenthaler. Hat Kleinert seinen Konkurrenten auf dem Gewissen? Während die Cops Sven Hansen und Anton Stadler dem wahren Täter immer näher kommen, sucht Sekretärin Stockl verzweifelt nach einer geeigneten Unterkunft für Kommissar Stadler. Mithilfe von Grasegger, Jo und Marie verbringt Stadler seine erste Nacht in einem Wohnwagen auf dem Hofer-Hof.