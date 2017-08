Am 5. Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Queen Elizabeth Olympic Park in London steht u. a. das Finale im Speerwerfen der Damen auf dem Programm. Die deutschen Fans zählen auf Katharina Molitor, die Titelverteidigerin von Peking 2015, und Christin Hussong (6. Platz in Peking).