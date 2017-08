Ganove Harry Lockhart landet auf der Flucht vor der Polizei bei einem Vorsprechen für einen Film. Nach dem Casting wird er mit Probeaufnahmen in Hollywood belohnt. Hier trifft er das Starlet Harmony, in das er seit seiner Jugend verliebt ist. Nachhilfe als Detektiv bekommt er bei Privatschnüffler Perry. Doch der verstrickt ihn in ein Mordkomplott.