Die langjährigen Mitarbeiter sind das Herz eines jeden Unternehmens. Sie wissen oftmals als erstes, was für den Betrieb am besten ist. Und so wird hier der Belegschaft nicht einfach ein neuer Chef vor die Nase gesetzt. Die Mitarbeiter entscheiden selbst, wen sie in Zukunft als Vorgesetzten haben möchten. Dafür stellen sich in jeder Folge drei Bewerber auf den vakanten Chefposten vor, um dann das ganze Team von ihren Führungsqualitäten zu überzeugen. Nach einer Probewoche entscheidet eine demokratische Wahl über den zukünftigen Kopf des jeweiligen Betriebs.