Der letzte Bulle Heute | SAT.1 | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie

Mehr Termine Inhalt Der Masseur Ben Ullrich wird in seinem Wellness-Institut tot aufgefunden. Mick und Andreas gehen zunächst einmal von einem Raubmord aus, doch dann gibt es plötzlich einen anderen Ermittlungsansatz. Denn auch auf Claudia Rühle, die Geliebte des Opfers, wird ein Mordanschlag verübt und die beiden Beamten glauben jetzt, dass als Motiv für die Taten brennende Eifersucht in Frage kommen könnte. Die Substanz, mit der die Frau vergiftet wurde, bringt einen interessanten Hinweis auf den möglichen Täter. Original-Titel: The Last Cop Untertitel: Gepflegter Tod Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, D 2010 Regie: Sebastian Vigg Folge: 10 FSK: 12 Schauspieler: Mick Brisgau Henning Baum Andreas Kringge Maximilian Grill Claudia Rühle Nana Krüger Ralf Sommer Oliver Bootz Lo Wau Milena Karas Thomas Rühle Ralph Herforth