Nachdem alle seine Mitstreiter in einem Hinterhalt getötet wurden, schlägt sich der französische Soldat Denis Quilliard allein durch die afghanische Wüste. Plötzlich tritt er auf eine der in der Erde lauernden Landminen, die Russen einst hier zurückgelassen haben. Will Denis überleben, darf er sich jetzt keinen Zentimeter wegbewegen.