In China essen sie Hunde Heute | TELE 5 | 22:00 - 00:00 Uhr | Komödie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der biedere Bankangestellte Arvid Blixen hat einen Überfall verhindert, in dem der einen Räuber k.o. geschlagen hat. Dieser kommt ins Gefängis, und alle feiern Arvid als Held. Die Frau des Inhaftierten taucht auf, und macht ihm ein richtig schlechtes Gewissen. Denn sie kann jetzt kein Kind bekommen. Der Täter brauchte das Geld für eine künstliche Befruchtung. Arvid will alles wiedergutmachen. Original-Titel: I Kina spiser de hunde Laufzeit: 120 Minuten Genre: Komödie, DK 1999 Regie: Lasse Spang Olsen, Tomas Villum Jensen FSK: 18 Schauspieler: Arvid Blixen Dejan Cukic Harald Kim Bodnia Martin Nikolaj Lie Kaas Peter Tomas Villum Jensen Hanne Trine Dyrholm Franz Peter Gantzler Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets