Mein Grüner Daumen: Zwetschgen und Mirabellen Mit Werner Ollig, Gartenakademie Rheinland-Pfalz Ein Höhepunkt im Gartenjahr ist die Obsternte - leckere Mirabellen und frühe Zwetschgen locken jetzt schon. Alles, was man rund um Sorten, Standort und Pflege des Steinobstes wissen sollte, zeigt heute Werner Ollig von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz. Kochoriginale: Marktfrisch: Westerburg Seit fast 30 Jahren gibt es den Wochenmarkt auf dem Alten Markt mitten in Westerburg im Westerwaldkreis. Aber bisher gab es hier noch nie ein Koch-Duell. Das soll nun anders werden, sagt sich Moderator Jens Hübschen und fordert Frank Brunswig zum Duell. Wie immer ist er auf Hilfe angewiesen. Wird er auch in Westerburg einen hilfreichen und geduldigen Menschen finden, der mit ihm zusammen gegen den Gourmetkoch antritt? anschließend Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser leben: Schusseligkeit: Ist das heilbar? Mit Michael Ziegelmayer, Psychologe aus Todtmoos Schusseligkeit ist ein Gen-Defekt, wird aber durch unsere reizüberflutete Welt noch verstärkt. Wie wir zu mehr Konzentration kommen und wie wir mit unserer verbleibenden Schussligkeit umgehen, erklärt Psychologe Michael Ziegelmayer.