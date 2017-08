Mark Lewis (Karlheinz Böhm) arbeitet als Kameramann in einem Filmstudio und verdient sich ein Zubrot mit der Herstellung erotischer Fotografien. Er wirkt wie der sprichwörtliche nette junge Herr von nebenan - doch tatsächlich ist er ein mörderischer, perverser Psychopath. Die Mordwaffe ist seine Filmkamera, in deren Stativ er ein Stilett eingebaut hat. Damit bringt er junge Frauen um, während er ihre Todesangst gleichzeitig filmt. Als er sich in seine Untermieterin Helen (Anna Massey) verliebt, kommt sein schreckliches Geheimnis ans Licht.- Der Psychothriller "Augen der Angst" (englisch: "Peeping Tom") hat eine eigenartige Stellung in der Filmgeschichte. Als er 1960 in die Kinos kam, löste er einen Skandal aus und ruinierte die Karrieren des zuvor gefeierten Regisseurs Michaell Powell wie auch des Jungschauspielers Karlheinz Böhm. Viel radikaler, als er es erhofft hatte, kam Böhm damit von seinem Image aus den "Sissi"- und Heimatfilmen los. n den USA wurde "Peeping Tom" ungekürzt erst 1979 - dank dem Einsatz des Powell-Verehrers Martin Scorsese - in einer restaurierten Fassung herausgebracht. Seither gilt er als Kultfilm im Genre des psychologischen Thrillers.