Portugals Hauptstadt Lissabon befindet sich am Scheideweg: So sehr der Ansturm der Touristen begrüßt wird, so sehr belastet er die Infrastruktur und die Einwohner. Korrespondent Josef Manola schildert, wie das Interesse der Investoren wächst und Einwohner aus schicken Vierteln verdrängt werden. Er zeigt den Wandel der Stadt und spricht mit einem Fußballstar und einer jungen "Fado"-Hoffnung.