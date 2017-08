Besonders erfreulich aus Sicht der BVB-Fans: Diesmal wechselt kein Borusse zu den Bayern. Die Klubs treffen sich nun zum fünften Mal in den letzten sechs Duellen des Meisters gegen den Pokalsieger bzw. Vizemeister. Dabei muss der Champion seit 2011 immer auswärts ran - und unterlag fünfmal Mal in Folge, ehe sich im Vorjahr wieder der Meister den Supercup sicherte: Bayern gewann 2:0 in Dortmund.