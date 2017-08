Elektromobil - Der Weg zum Mars: Yasemins Nichte Minoo möchte Astronautin auf dem Mars werden. Schon jetzt arbeitet die Achtjährige an einem Modell für ein Marsmobil. Fehlt nur der richtige Antrieb. Fritz hat eine Idee. Ein Elektromotor soll das Gefährt der Zukunft antreiben. Auf einer Klassenfahrt ins Raumfahrtzentrum plant Minoo, das Modell zu präsentieren. Doch dann bricht sie sich das Bein. Nur mit einer kühnen Erfindung von Fritz kann Minoos Weg zum Mars noch gerettet werden. Wie funktioniert eigentlich ein Elektromotor? Und wie könnte der elektrische Straßenverkehr in der Zukunft aussehen? Fritz erforscht die Technik der E-Mobile. Er will das Kettcar von Hadi, Minoos älterem Bruder, umrüsten und mit einem E-Antrieb versehen. Der Umbau gelingt und hätte auch glatt zum Erfolg geführt, wenn nicht Hadi heimlich diese große Proberunde gedreht hätte. Die Akkus sind leer. Das betrübt nicht nur Minoo, sondern auch ihren Lehrer, Herrn Meyer. Das entscheidende Treffen der Physik-AG muss wohl ohne Minoo stattfinden.