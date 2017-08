Während böse Kräfte den russischen und den britischen Geheimdienst gegeneinander ausspielen wollen, behauptet sich James Bond an allen Fronten, ob in Istanbul oder im Orient-Express. Desmond Llewelyns Debüt als "Q", ein Kurzauftritt des Autors der Romanvorlage, Ian Fleming, viele schöne Frauen und Brecht/Weill-Interpretin Lotte Lenya als Schurkin: "James Bond 007 - Liebesgrüße aus Moskau", ein hochkarätiger, actionreicher Agententhriller. James Bond (Sean Connery), Top-Agent Ihrer Majestät, der Königin von England, wird in die Türkei geschickt mit dem Auftrag, dort eine Dechiffriermaschine aus der russischen Botschaft zu stehlen. Die Briten befürchten zwar, ihr Agent könne dort in eine Falle laufen, doch die Mission ist wichtig genug, das Risiko einzugehen und den besten Mann zu entsenden. Die russische Agentin Tatjana Romanova (Daniela Bianchi), eine vermeintliche Überläuferin, soll Bond helfen. Doch Tatjana ist nicht wirklich eine Verräterin, und weder sie noch Bond wissen, dass Tatjanas Chefin Rosa Klebb (Lotte Lenya) mit dem Gedanken spielt, sich in den Westen abzusetzen. Klebb hat sich von der geheimen Terrororganisation "Spectre" anwerben lassen und will den russischen und britischen Geheimdienst gegeneinander ausspielen, um Bond kaltstellen, das heißt, töten zu lassen. Bond und Tatjana verschlägt es in den Orient-Express und auf eine abenteuerliche Flucht über Bulgarien und Venedig bis nach Schottland - zu Lande, zu Wasser und in der Luft, immer verfolgt von dem Killer, den "Spectre" auf 007 angesetzt hat. Erster Auftritt für Desmond Llewelyn, Prototyp des englischen Gentleman, als "Q", jenem Mann, dessen technisches Know-how Bonds Überleben in den brenzligsten Situationen sichert. Llewelyn wurde am 12. September 1914 in Wales geboren und starb 1999 im Alter von 85 Jahren an den Folgen eines Autounfalls. Ex-Bond Roger Moore hielt beim Begräbnis eine Trauerrede. Llewelyn ist einer der wenigen Schauspieler, die eine Nebenrolle weltbekannt machte. Sein Rollenname "Q" ist die Abkürzung für Quartiermeister, "die Person, die sich um die technische Ausrüstung und Verpflegung einer Einheit, in diesem Fall des Geheimdienstes, zu kümmern hat" (zitiert nach Wikipedia). Ältere Zuschauer werden sich eventuell noch daran erinnern, dass Desmond Llewelyn in der Rolle des Colonels auch zur Besetzung der beliebten englischen 70er-Jahre-Fernsehserie "Die Follyfoot Farm" gehörte. "Seit Dr. No 1962 auf der Leinwand erschien, hat nach Ansicht der Statistiker die Hälfte aller Erdbewohner mindestens einen James-Bond-Film gesehen. Von Sean Connery bis Daniel Craig haben sechs Schauspieler den weltgewandten Helden mit dem unstillbaren Appetit auf Frauen und Wodka-Martinis ihr Gesicht geliehen. Und dabei ist David Niven in dem satirischen Außenseiter 'Casino Royale' nicht einmal mitgezählt. (...) Bonds Aston Martin ist ebenso zum Luxussymbol der Fans geworden wie John Barrys musikalisches Titelmotiv zur Inspiration einer ganzen Generation von Filmkomponisten. Sogar Staatspräsidenten gehörten zu den Bond-Anhängern: John F. Kennedy soll höchstpersönlich 'From Russia With Love' ('Liebesgrüße aus Moskau') als zweiten Bond-Film vorgeschlagen haben."(Film-Dienst 14/2012)