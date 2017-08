In der zweiteiligen Reihe "Orte der Arbeit" kehren Menschen zurück an die Plätze, die einst ihr Leben prägten, die heute zum Teil Ruinen sind und trotzdem an die Zeiten von Planerfüllung und Gestattungsproduktionen erinnern. Arbeit in der DDR war mehr als nur ein Lebensgefühl. Sie war selten lukrativ, aber immer vorhanden. Es war die Luft, die in den Fabrikhallen dampfte, und das Glück, eine neue Wohnung zu ergattern. Es war der Ort, wohin man morgens schlich und woher man meist viel zu spät zurückkehrte: Arbeit war die Welt, zu der man gehörte, ohne je gefragt zu haben. Mit dem Verlust der Arbeit erlebten Millionen Menschen nach der Wende einen massiven Umbruch. In der DDR prägten die über 8.000 Betriebe den Alltag der Menschen. Hier ging man mittags zur Kantine und zwischendurch auch zum Friseur. Hier gab man die Kinder morgens ab und ging später noch ins Klubhaus. Hier musste man Rechenschaft ablegen, wenn die Norm wieder nicht erfüllt wurde. Und hier bekam man auch den Ferienplatz. Das alles ist jetzt knapp 30 Jahre her. Wo einst Fabrikhallen standen, werden heute Wohnanlagen oder Einkaufszentren gebaut. Was von der Vergangenheit bleibt, sind die Menschen, die sie erlebt haben: Wohin führen die Spuren, die heute noch sichtbar sind? Woran erinnern sich die Frauen von der Zündholzfabrik in Riesa noch gern, was bewegt die Schuhmacherin aus dem Kombinat in Weißenfels? Was wurde aus den Maschinenbau-Kombinat TAKRAF in Leipzig? Und wie gelang es ausgerechnet den Traktorenwerkern in Schönebeck, wieder zu einem der führenden Unternehmen Europas aufzusteigen?