Die Klassik-Open-Air-Konzerte im Nürnberger Luitpoldhain sind nicht nur für die Nürnberger ein Fixpunkt im Kalender. Auch BR-Klassik im Hörfunk und im Video-Live-Stream und das BR-Fernsehen sind regelmäßig dabei bei Europas größten Freiluftkonzerten mit klassischer Musik. Zwei Termine gibt es jedes Jahr. BR-Klassik ist mit Video-Stream und im Fernsehen am 5. August mit den Nürnberger Symphonikern dabei. Über dem Abend im Luitpoldhain wird Abschiedsstimmung liegen. Nicht zufällig lautet das Motto "Last Night". Der Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker Alexander Shelley wird nach acht höchst erfolgreichen Jahren in Nürnberg an diesem Abend zum allerletzten Mal als Chef am Pult seines Orchesters stehen. Im Herbst tritt er in gleicher Funktion beim National Arts Center Orchestra im kanadischen Ottawa an. An seiner Seite in Nürnberg ist ein langjähriger Weggefährte - sein Landsmann, der britische Star-Geiger Daniel Hope. Auf dem Programm steht Musik, die dem emotionalen Anlass Ausdruck gibt: das g-Moll-Violinkonzert von Bruch, Wagners "Meistersinger"-Vorspiel, Ausschnitte aus Mendelssohns "Sommernachtstraum", Elgars "Pomp and Circumstances", "Mars" und "Jupiter" aus Gustavs Holsts Planeten. Dazu gibt es die einzigartigen Stimmungs-Momente der Nürnberger Open Airs: das Meer der Wunderkerzen und das Feuerwerk zum Abschluss. In der Pause kann man im Hörfunk wie im Video-Livestream Alexander Shelley, Daniel Hope und Symphoniker-Intendant Lucius A. Hemmer im Interview mit Roland Kunz live erleben sowie den Konzertabend im facebook-Livestream. BR Fernsehen zeigt das Konzert am Samstagabend zeitversetzt ab 22.10 Uhr und wiederholt die Ausstrahlung am folgenden Sonntagvormittag ab 10.00 Uhr.