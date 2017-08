Gerade als die geschiedene Johanna mit ihrem neuen Freund Klaus zusammenziehen will, begegnet sie ihrer großen Liebe Walter. Vor 20 Jahren ist er in die USA ausgewandert und ist erstmals wieder in seiner alten Heimat. Johanna weiß bis heute nicht, ob Walter oder ihr geschiedener Ehemann Vater ihrer Tochter Marie ist. Es wird problematisch, wenn Marie sich in den Sohn von Klaus verliebt.