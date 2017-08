The Fog - Nebel des Grauens Morgen | RBB | 01:20 - 02:45 Uhr | Horrorfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Vor hundert Jahren geriet in der Antonio Bay ein mit Gold beladenes Schiff in eine Untiefe und wurde von einem geheimnisvollen Nebel fortgezogen. Eines Nachts meldet die Radiostation das Herannahen einer gigantischen, unheimlichen Nebelbank. Fortan passieren allerhand mysteriöse Dinge, kommen Menschen ums Leben. Pater Malone (Hal Holbrook) ist der Einzige, der um die Ursache des grauenvollen Nebels weiß: Ein lang zurückliegendes Verbrechen fordert Sühne. Regisseur John Carpenter machte schon früh auf sich aufmerksam, als er 1970 für einen Kurzfilm mit einem Oscar prämiert wurde. Noch während des Studiums begann er mit den Dreharbeiten zu seinem ersten Film, der SF-Farce "Dark Star". Original-Titel: The Fog Laufzeit: 85 Minuten Genre: Horrorfilm, USA 1980 FSK: 12 Schauspieler: Stevie Wayne Adrienne Barbeau Elizabeth Solley Jamie Lee Curtis Kathy Willimas Janet Leigh Pater Malone Hal Holbrook Nick Castle Tom Atkins Machen John Houseman Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets