Fluss ohne Wiederkehr Heute | MDR | 22:50 - 00:20 Uhr | Western HumorActionSpannungGefühlMusik Infos

1875, im Nordwesten von Amerika: Der Witwer Matt Calder hat für sich und seinen zehnjährigen Sohn Mark eine Farm gekauft, um sich in der Gegend niederzulassen. Als die Saloon-Sängerin Kay und ihr Freund Harry Weston mit ihrem Floß auf dem reißenden Fluss in Lebensgefahr geraten, kann Matt die beiden retten. Doch Harry macht sich mit Matts einzigem Pferd aus dem Staub. Kurz darauf greifen feindliche Indianer die Farm an - Matt, Kay und Mark bleibt nur das Floß als Fluchtmittel. Original-Titel: River of No Return Laufzeit: 90 Minuten Genre: Western, USA 1954 Regie: Otto Preminger FSK: 12 Schauspieler: Matt Calder Robert Mitchum Kay Weston Marilyn Monroe Harry Weston Rory Calhoun Mark Calder Tommy Rettig Dave Colby Murvyn Vye Sam Benson Douglas Spencer