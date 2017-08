The Contest - In geheimer Mission Heute | MDR | 07:30 - 09:05 Uhr | Familienfilm Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Karl möchte auf keinen Fall nach Kopenhagen ziehen. Er liebt die Dünen, den Strand und das Meer in der abgelegenen Gegend, in der er mit seiner Mutter lebt. Und er betet zu Gott, dass er hier bleiben kann. Aber er hat keine Wahl. Die Mutter muss wegen ihrer Arbeit in die Großstadt umziehen, und Karl geht mit. Original-Titel: MGP Missionen Laufzeit: 95 Minuten Genre: Familienfilm, DK 2013 Regie: Martin Miehe-Renard Schauspieler: Karl Højby Hansen Sylvester Espersen Byder Lærke Laura Christensen Vidne Ole Dupont Sawsan Malika Sia Paul Eva Line Kruse Kumail Ali Kazim Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets