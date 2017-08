Sarah Marquardts Mutter Hildegard kommt mit Knieschmerzen in die Sachsenklinik. Ihre Knieprothese muss ausgetauscht werden. Während sich Sarahs Sohn freut, dass seine Oma in Leipzig ist, fühlt sich Sarah von ihrer Mutter total genervt. Nach der Operation klagt Hildegard über Lähmungserscheinungen. Daraufhin behauptet Sarah, dass ihre Mutter simuliert, um länger in Leipzig bleiben zu können.