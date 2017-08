Geplante Themen: - Alleskönner Algen - Die Seidenraupe mit dem Superfaden - Bäume, die Schwermetalle anreichern - Geier, unersetzliche Aasfresser Was die Natur für uns Menschen an Schätzen bereit hält, erschließt sich bereits bei einem Spaziergang durch Wald und Wiese. Denn bei so manchem Lebewesen lohnt es sich, es wissenschaftlich unter die Lupe zu nehmen: Oft werden dabei Fähigkeiten offenbar, die dem Menschen wertvolle Dienste leisten können. Beispiel "Algen": An der Fassade eine Hamburger Hauses blubbert und brodelt es. In Bioreaktoren werden Algen kultiviert, aus denen Biogas gewonnen wird. Sie versorgen das gesamte Haus mit Wärme. Ein einzigartiges Experiment unter vielen Ansätzen, bei denen Algen auch als Kraftstofflieferant eingesetzt werden. Beispiel "Seidenraupe": In den Laboren der Tufts University in Boston krabbeln die kleinen Tiere durch die Petrischalen. Den Forschern ist es gelungen, aus den Kokons der Raupen wieder die Ursprungsflüssigkeit herzustellen, aus der die Raupe ihre erstaunlich starken Fäden spinnt. Jetzt ist es möglich geworden, zum Beispiel Knochenimplantate daraus herzustellen. Eine Zukunftsvision ist es, daraus Ersatzstoffe für Kunststoff herzustellen, die die Umwelt nicht mehr belasten. Im Südsee-Archipel Neukaledonien hat sich eine komplett eigenständige Pflanzenwelt herausgebildet. Hier erforschen australische Wissenschaftler Superpflanzen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ein Baum mit blaugrünem Saft fasziniert die Forscher besonders, er reichert eigentlich hochgiftiges Nickel an. Kann man die Superpflanze dafür einsetzen, um einen von Bergbau verseuchten Boden zu dekontaminieren? Erste Ergebnisse deuten darauf hin. Gleichzeitig kann man aus dem Saft dieses Baumes sogar Nickel gewinnen. Geier sind erstaunliche Vögel, die gegen gefährlichste natürliche Giftstoffe immun sind. Ihr Verdauungssystem beherbergt Bakterienstämme, die für die meisten Lebewesen tödlich wären. Als Aasfresser leisten sie in der Natur unersetzbare Dienste. Doch sie sind bedroht. Ein Tierschützer und ein Wissenschaftler arbeiten seit Jahren dafür, dass Geier in Spanien und möglichst in Europa wieder ihre ursprüngliche ökologische Aufgabe erfüllen können. - Alleskönner Algen - Die Seidenraupe mit dem Superfaden