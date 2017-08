Iran: Fußball für alle - Sara Ghomi ist der Star des iranischen Frauenfußballs. Und auch sie würde gern eines Tages ein Spiel ihrer männlichen Kollegen besuchen dürfen, was Frauen allerdings verboten ist. Doch als Nationalspielerin darf sie sich politisch - und Sport gilt im Iran als Politik - nicht äußern. / Vereinte Nationen: Blauhelme in der Schusslinie - Ruanda, Ex-Jugoslawien, Südsudan - die Liste von Ländern, in denen UN-Blauhelmsoldaten versagt haben, ist lang. Gräueltaten, Massenvergewaltigungen - und die Friedenssoldaten greifen nicht ein. Das Versagen Einzelner oder ein Strukturproblem? Es hat ein Jahr gedauert, bis man es einem ARD-Team erlaubt hat, die Ausbildung von UN-Friedenssoldaten in Ruanda zu filmen: hartes Training, realistische Ausbildung und robustes Vorgehen - Waffeneinsatz mit eingeschlossen. / Japan: Silicone Sally - Leben mit Puppe: Senji Nakajima, 62 Jahre alt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von seiner Familie lebt er 150 Kilometer entfernt, in der großen Hauptstadt Tokio. Aus Einsamkeit hat er sich vor einigen Jahren Saori zugelegt: so groß wie eine durchschnittliche Frau, immer treu und folgsam, gibt sie keine Widerworte und verlangt nicht nach Geld. Inzwischen hat er drei Frauen aus Plastik, eine kleine Wohnung in Tokio und die Gewissheit, dass seine echte Ehefrau nichts gegen seinen künstlichen Frauenersatz hat. / Amazonas: Der Regenwald brennt - Elizeu Berçada ist Umweltaktivist, kämpft für den Regenwald und versucht zu dokumentieren, was sich in Brasiliens Urwald abspielt. Das missfällt seinen Gegnern: Vier Mal wurde schon auf ihn geschossen, weil er diejenigen verteidigt, die vom Wald leben und die von Großgrundbesitzern mit allen Mitteln verdrängt werden. Nicht nur Tiere, sondern auch viele Menschen brauchen den Regenwald für ihr Leben und ihre Existenz, so auch die Gummizapfer, die mit ihrer nachhaltigen Ernte des natürlichen Gummis Latex auch einen Beitrag zur Erhaltung des Urwalds leisten. - Vereinte Nationen: Blauhelme in der Schusslinie