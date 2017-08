Mr. Bean jubelt. Bei der Lotterie seiner Kirchengemeinde hat er das große Los gezogen: eine Woche Frankreich. Bestens gelaunt macht sich Bean auf den Weg ins Land von Baguette und Baskenmütze. An die Sprachbarriere verschwendet er keinen Gedanken - immerhin beherrscht er beinahe perfekt französisch - besser gesagt drei Worte. Dummerweise lässt der erste Stolperstein seiner Route nicht lange auf sich warten. Ab dem Bahnhof von Lyon muss er sich um den kleinen Stepan kümmern, der dort durch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse von seinem Vater getrennt wurde. Das ungleiche Duo tingelt unverzagt durch Frankreich. Was macht es da schon, dass Mr. Bean Fahrkarten, Pass und Geldbörse verliert und Stepans Vater eine polizeiliche Suche nach seinem verlorenen Sohn auslöst? Das ist nur der Beginn einer wilden Odyssee, in deren Verlauf Bean die Dreharbeiten für einen Werbespot für Joghurt sprengt, den ambitionierten Arthouse-Regisseur Carson Clay beinahe in den Wahnsinn treibt und mit der pfiffigen Schauspielerin Sabine im Schlepptau die Weiterreise nach Cannes antritt.