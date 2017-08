Panonoball: Ein 360 Grad Panorama? Mit dem Kameraball von Panono kein Problem. Der Ball wird einfach senkrecht in die Luft geworfen und die Kameras, die rund herum im Ball integriert sind, halten die Umgebung in einem kompletten 360° x 360° Panorama fest. Dabei kann die Aufnahme über die Panono App z.B. übers Handy oder durch einen vorher eingestellten Timer ausgelöst werden. Über WLAN bekommt man sofort eine Vorschau auf sein Endgerät. Die Aufnahmen speichert der Panonoball auf einer SD-Karte, die dann via USB-Kabel oder WLAN auf den eigenen Computer übertragen werden. In der hauseigenen Panono-Cloud wird die Aufnahme automatisch nahtlos zu einem perfekten Panono Panorama zusammengefügt. Flexi Wonder Gartenschlauch: Das lästige Ab- und Aufrollen des Gartenschlauchs hat ein Ende! Flexi Wonder ist der etwas andere Gartenschlauch, der bei Gebrauch durch den Wasserdruck bis zur dreifachen Länge anwächst und nach Gebrauch wieder auf kompakte Größe zusammenschrumpft. Dadurch werden eine praktische, platzsparende Aufbewahrung und ein einfacher Einsatz auf Balkon und Campingplatz ermöglicht. Durch eine mitgelieferte Doppelkupplung können sogar zwei Schläuche ganz einfach miteinander verbunden werden. Außerdem liegen noch eine multifunktionale Brause und verschiedene Anschlüsse bei. Power Nap Pillow: Wie der Name schon verrät, ermöglicht dieses revolutionäre Produkt ein erholsames Nickerchen (Power-Nap). Dafür muss dieses spezielle Kissen nur über den Kopf gestülpt werden. Es sind 3 Aussparungen vorhanden, einmal für Nase und Mund und für die Hände, falls man den Kopf mit Händen auf den Tisch legen möchte. Durch das einzigartige Design und Material wird man in einen eigenen kleinen, abgeschotteten Zufluchtsort versetzt, was beste Voraussetzungen für einen perfekten Power-Nap darstellt. Mit dem Power Nap Pillow kann man sich eine kurze Pause von seiner stressigen Umgebung gönnen, egal ob am Arbeitsplatz, auf der Bank, auf dem Stuhl oder wo man sich sonst befindet. Wasserbombenschleuder: Dieses neuartige Gadget bietet nicht nur Spaß für die Kleinen. Die Wasserbombenschleuder krönt jeden zum Gewinner in den größten Wasserschlachten und lässt Kindheitserinnerungen aufleben. Drei Personen werden für die Nutzung benötigt, zwei, die die beiden Enden festhalten und eine Person, die die Schleuder samt Wasserballon spannt. Die Schleuder feuert die Wasserbomben bis zu 300 Meter weit. Luftbett fürs Auto: Diese Innovation verwandelt jede Autorückbank in ein Schlafzimmer. Das Luftbett fürs Auto besteht aus Kopfteil und Liegefläche und dank integrierter elektrischer Pumpe ist es schnellstens aufgepumpt. Egal ob beim Camping, auf Festivals oder längeren Autoreisen, dieses Luftbett bietet einen perfekten und bequemen Schlafplatz im eigenen Auto. - Power Nap Pillow: Wie der Name schon verrät, ermöglicht dieses revolutionäre Produkt ein erholsames Nickerchen (Power-Nap)