Was tun wenn Fifi stinkt? Viele Hundebesitzer und mit ihnen auch ihr näheres Umfeld leiden oft unter dem schlechten Geruch ihrer tierischen Lieblinge. Zusammen mit Hundehomöopathin Anne Sasson stellt hundkatzemaus-Rreporterin Diana Eichhorn die besten Tipps gegen unangenehme Gerüche vor bei Hunden vor. Anne Sasson ist seit 20 Jahren im Einsatz gegen Hundemundgeruch und stinkende Felle. Und: Schwer erziehbar? Britta und Uwe Tomasseti sind total verzweifelt: Ihre Katze "Smilla" ist unsauber und zwar vom ersten Tag an, den sie bei ihnen ist. Seit über einem Jahr macht die kleine Perser-Mix Katze ihr großes Geschäft ausschließlich neben die Toilette. Bis jetzt haben Britta und Uwe Smillas Problem hingenommen und zweimal täglich ein Häufchen weggeputzt, doch jetzt hat sich alles geändert. Ihr Sohn Thilo wurde geboren und Britta ist Hygiene in der Wohnung nun um einiges wichtiger geworden. Was soll werden, wenn der Kleine anfängt zu krabbeln? 'Ein klassischer Fall', denkt Katzenexpertin Birga Dexel, doch plötzlich tut sich ein Problem nach dem anderen auf. So einfach wie die Therapeutin gedacht hatte, ist dieser Fall nicht zu lösen. - Was tun wenn Fifi stinkt?