ALVINNN!!! und die Chipmunks 06. August | Super RTL | 19:45 - 20:15 Uhr | Animationsserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt (1) Alvin leidet darunter, dass die Chipmunks vor fast einem Jahr acht zu eins im Fußball verloren haben. In zwei Tagen treffen die beiden Teams wieder aufeinander. Als Trainer möchte er seine Mannschaft zur Höchstform bringen. (2) Alvin möchte seine eigene Reality-Show im Fernsehen haben. Als er sich mit seinen Aufnahmen beim Sender vorstellt, werden die Verantwortlichen auf Dave aufmerksam. Original-Titel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Untertitel: Der beste Trainer / Berühmt um jeden Preis Laufzeit: 30 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2015 Folge: 22 FSK: 6 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets