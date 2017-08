Ein Paar verzauberter Balletschuhe wird für die jungen Tänzerinnen Krystin und Hailey der Schlüssel zum Glück. Plötzlich finden sie sich in einer Zauberwelt wieder, in der sie nur durch ihre Tanzkünste bestehen können. Die unerbittliche Schneekönigin verlangt eine perfekte Darbietung und so tanzen sie um ihr Leben.