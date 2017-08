Günther Jauch hat wieder 500 Fragen in petto. Die Kandidaten müssen die 500 Fragen überstehen - ohne Joker, ohne Antwortalternativen, ohne Netz und doppelten Boden. Wem das gelingt, der kann weit mehr als 2 Millionen Euro gewinnen! Diese Kandidaten treten in der 9. Folge an: Lasse Paetzold (38, Lehrer für Deutsch und Französisch aus Herrenberg). Tanja Steinbach (31, Marketingmanagerin aus Hannover). Hauke Reitz (45, Gebietsdirektor einer Bausparkasse aus Sehestedt). Marcus Flegel (39, Diplombetriebswirt aus Berlin). Theresa Hübner (33, freie Journalistin aus Köln).