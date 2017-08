Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:45 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Der Archäologe und Uni-Professor Indiana Jones (Harrison Ford, 2. v. r.) erhält von dem jungen Draufgänger Mutt einen geheimnisvollen Brief seines alten Mentors Oxley, in dem von einem Kristallschädel die Rede ist. Gemeinsam reisen sie nach Peru, um sich auf die Suche nach dem Artefakt zu machen - immer gefolgt von der skrupellosen SowjetAgentin Irina Spalko (Cate Blanchett), die den Schatz in ihre Hände bekommen will. Original-Titel: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull Laufzeit: 150 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 2008 Regie: Steven Spielberg, David Koepp FSK: 12 Schauspieler: Indiana Jones Harrison Ford Irina Spalko Cate Blanchett Marion Ravenwood Karen Allen Mutt Williams Shia LaBeouf 'Mac' George Michale Ray Winstone Professor Oxley John Hurt