Jackie und Martin sind seit einer gefühlten Ewigkeit ein Paar. Doch eines Tages lernt Jackie Serge kennen, der heftig mit ihr flirtet. Martin, der glaubt, seine Frau könnte nie einen anderen lieben, freundet sich auch mit Serge an. Längst ist der Franzose nicht mehr nur an Jackie interessiert. Bei Jackie (Paula Kalenberg) und Martin (Florian Panzner), seit zehn Jahren ein Dreamteam, stehen alle Vorzeichen auf Familienglück. Mitsamt "Omma" Gisela (Barbara Nüsse), der engsten Vertrauten, zieht das junge Paar vom Ruhrpott ins weltstädtische München. Während er als gut bezahlter Messebauer das Geld verdient, hofft sie auf baldigen Nachwuchs. Die wohlgeordneten Moleküle ihrer Bilderbuchehe geraten durch eine Zufallsbekanntschaft in ein Chaos. Grund dafür ist Serge (Vladimir Korneev), der eine Creperie im Szeneviertel betreibt. Unverschämt sexy flirtet er mit Jackie. Der lässige Bretone hat etwas Verwegenes, das ihrem "Mann fürs Leben" fehlt. Wie stark ihre Hormone in Wallungen geraten, merkt Martin, durch den neuen Job viel unterwegs, zunächst nicht. Er ist sich seiner Frau ohnehin absolut sicher und freundet sich ganz souverän mit Serge an. Bei einem ausgelassenen Abendessen zu dritt erfährt das Ehepaar mehr vom "Savoir-vivre" des Franzosen. Dessen Freigeistigkeit gefällt zu Jackies Erstaunen auch ihrer "Omma", die mit Ruhrpott-Pragmatismus rät: Einmal ist keinmal - und wenn man es hinter sich bringt, erledigt sich die erotische Neugier. Jackie zögert allerdings noch, sich auf Serges Sinnlichkeit einzulassen, die inzwischen nicht mehr nur ihr gilt. Aber noch ist Martin nicht bereit, sich auf eine "Ménage a trois" ohne Tabus einzulassen. Was passiert, wenn man "den Richtigen" zu früh getroffen hat? Diese pikante Frage stellt sich in der Beziehungskomödie "Eine Sommerliebe zu dritt" für eine junge Frau zwischen zwei Traummännern. Bei der "Ménage a trois" bezaubert Paula Kalenberg als Hauptfigur, Florian Panzner verkörpert ihren Partner seit Teenagertagen und Vladimir Korneev ist der freigeistige Verführer. Dieses Trio wird von Regisseurin Nana Neul in ein immer heikler werdendes Spiel aus Treue, Freundschaft und Abenteuerlust verstrickt. Erneut setzt sie auf die eingespielte Zusammenarbeit mit den Komponisten Jörg-Martin Wagner und Henning Grambow, deren Musik französisches Flair vermittelt, sowie Kamerafrau Leah Striker, die München in ein traumhaft sommerliches Licht taucht.